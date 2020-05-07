Bucaramanga

Desde este viernes 8 de mayo se habilita la plataforma de la alcaldía de Bucaramanga para recibir la inscripción de los establecimientos dedicados al mantenimiento vehicular así como de aquellos negocios en los cuales se realiza el suministro y/o instalación de repuestos.

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Los talleres y autopartes únicamente podrán operar mediante citas programadas con anticipación y en horarios definidos con base a las solicitudes realizadas en el proceso de manifestación de interés consigna el decreto municipal. Los propietarios de este tipo de negocios deben manifestar formalmente el interés de operar en la plataforma emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas (sección talleres y autopartes).

La secretaría del Interior revisará la suficiencia y calidad de la información remitida; la de Salud revisará que se realicen los protocolos de bioseguridad. Esa oficina también seleccionará los establecimientos que postulará ante el Centro de Logística y Transporte del ministerio del ramo.

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El decreto también establece que las empresas del sector proveedor de elementos para la fabricación del calzado, (peleteros) iniciarán labores a partir de la entrada en vigencia del decreto, una vez se hayan surtido los procesos de inscripción. Estos negocios deben prestar sus servicios o comercializar los productos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio y en ningún caso podrán atender al público de manera presencial.