¿Cómo cuidar el cabello en las fiestas de fin de año? Consejos para evitar los daños por tintura

Para muchos colombianos, estrenar look es parte esencial de la celebración de fin de año, sin embargo, al intensificar el uso de herramientas de calor como planchas y secadores, y al realizarse procesos químicos para lograr peinados o tendencias de coloración, la salud capilar queda expuesta a un doble impacto.

Por ello, el reto para miles de mujeres es evitar el daño acumulativo que estas técnicas pueden generar a la fibra del cabello.

Según Angélica Quintero, cofundadora de La Poción, los principales errores que cometen las personas en esta época incluyen no preparar la hebra antes de una decoloración, usar herramientas de calor sin protección térmica y aplicar temperaturas muy altas, lo que acelera el deterioro, la pérdida de proteínas y la oxidación del color. Explica que las tendencias de tintura que implican decoloración rompen los enlaces estructurales internos del cabello, generando porosidad y quiebre.

Si a esto se suma el calor excesivo, se provoca la desnaturalización proteica y la oxidación del pigmento, degradando rápidamente la coloración.

“Este fin de año, las tendencias más fuertes, como los rubios fríos, el money piece (mechones delanteros rubios para aclarar el rostro), las fantasías pasteles y los contrastes tipo skunk hair (cabello oscuro con mechas claras), implican el uso de altas potencias de peróxido y, en muchos casos, decoloraciones repetidas, pero para proteger el cabello no es necesario renunciar a estos procesos, sino acompañarlos con una rutina inteligente de protección y reconstrucción. Es fundamental preparar la hebra antes de cualquier cambio de look con un tratamiento restaurador de alto rendimiento para que la fibra pueda resistir. Antes y después de una decoloración, el cabello exige tecnologías reparadoras y humectantes que lo blinden”, asegura.

Otro factor crucial para la salud del cabello es la termoprotección, pues el calor excesivo provoca la evaporación del agua interna del cabello. Por ello, la experta recomienda usar termoprotectores con ingredientes neutralizadores de calor antes de usar planchas o secadores, y controlar la temperatura de estas herramientas, manteniéndola entre 160°C y 180°C para la mayoría de los cabellos.

Si bien el uso de tintes, especialmente con procesos de decoloración pueden afectar la hebra capilar, marcas colombianas han desarrollado soluciones que integran sistemas de preparación y recuperación que protegen el cabello antes del proceso y lo restauran después, combinando la reparación profunda y el sellado de la hebra con aceites naturales para reducir el daño, mantener la suavidad y devolver el brillo perdido tras los procesos químicos.

Además, se debe incorporar semanalmente una rutina reparadora para reponer lípidos y proteínas perdidas, lo cual se logra a través de óleos multifuncionales nutritivos como el B8, una mezcla de aceites de camelia, babasú y cacay, que sellan las puntas y aportan flexibilidad.

Según la experta de La Poción, la industria capilar ha avanzado significativamente, y hoy existen tecnologías como estas que permiten disfrutar de tinturas, decoloraciones y herramientas térmicas sin sacrificar la salud del cabello, especialmente cuando la protección se incluye como parte esencial del proceso, sobre todo en temporadas de alta exposición como fin de año.