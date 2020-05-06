Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga pondrá a disposición de los nuevos sectores que reactivaron su economía como el de los talleres, ventas de autopartes y peleteros, la página emergencia.bucaramanga.gov.co para que se registren.

Esto con el fin de garantizar la suficiente oferta en el transporte público y se evite la aglomeración de personas.

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El asesor de la Alcaldía, Ángel Gálvis explicó que en el caso de los talleres, ventas de autopartes arrancarán labores a través de citas con horarios muy definidos, "y que sea mejor en horas de la tarde o noche, acatando el horario del plan Bucaramanga 24/7 así como las peleterías trabajarán a puerta cerrada, con servicio a domicilio o a través de plataformas".

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En los próximos días, el Gobierno Nacional, dará instrucciones para que se reactiven de igual manera, la venta de automóviles con protocolos de bioseguridad para el ingreso a los almacenes.

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"Ya estamos trabajando con Fenalco para implementar estas normas sanitarias para que no hayan aglomeraciones" agregó el asesor.