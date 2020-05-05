Floridablanca no gira recursos para desmantelamiento de El Carrasco

Bucaramanga

Floridablanca sería el único municipio del área metropolitana que no ha girado los recursos que se necesitan para el proceso del desmantelamiento y post clausura de relleno sanitario el Carrasco. Esto ha retrasado realizar la contratación de la celda de respaldo dos.

UIS extendió plazo para pago de la matrícula hasta el viernes

Pedro Salazar, gerente de la Empresa de Aseo, Emab, indicó que en este proceso a Floridablanca le corresponden 900 millones de pesos que equivale al 25% en este cierre.

Psiquiatra asegura que aumentarán divorcios luego de la cuarentena

"Estamos pendientes de que el municipio nos gire los recursos necesarios para abrir el proceso de contratación de la celda de respaldo dos, que es la obra representativa para cerrar o terminar las obras principales que es la que guía el cierre de postclausura. No nos han girado los recursos de la celda de respaldo dos , que son 900 millones de pesos", dijo.

A parte de este saldo, a Floridablanca también le hace falta el dinero para culminar el proceso de la celda de respaldo uno y la planta de lixiviados.