Bucaramanga

Se trata del comerciante Juan Pablo Castillo de 49 años, secuestrado por siete hombres vestidos de negro que portaban armas de fuego de corto y largo alcance y quienes llegaron a su finca en el sur del departamento del Cesar.

Según la esposa Sandra Ruiz, los hombres llegaron al Corregimiento de Morrison, vereda Santa Lucia, finca San Cayetano del municipio de San Martin y se llevaron a su esposo.

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Asegura esta mujer que a raíz de este plagio, se le desarrolló un cáncer de seno, y además no tienen dinero para el pago de 2500 millones de pesos , ya que ellos viven como cualquier familia santandereana del estrato cuatro y que su único pecado es tener una finca en el sur del Cesar.

Los Secuestradores han llamado a su esposa y se identifican a nombre de la guerrilla del ELN y le exigen $2.500 millones por su liberación..

Dijo esta santandereana, que sus hijos de 6 y 14 años todos los días preguntan por su padre y el llanto es permanente en estos dos menores y la niña mayor, tiene problemas en su colegio ya que su rendimiento académico bajo por el secuestro de su progenitor.

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Argumentó Sandra Ruiz, que a raíz de este plagio ella desarrolló un cáncer de seno que la tienen en un proceso de quimioterapia.

Indica que el Gaula, lo único que le asegura es que están trabajando y el tiempo pasa y pasa y su esposo sigue secuestrado.