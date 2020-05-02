Mientras en Colombia se abren UCI en Santander las cierran

Bucaramanga

La UCI, que se cerró es la Unidad de Cuidados Intensivos San Gabriel, que prestaba atención desde hacía siete años en el Hospital Manuela Beltrán de El Socorro que es un centro asistencial del tercer nivel.

El cierre parcial desde el primero de mayo se da por un embargo de sus cuentas bancarias que promovió el mismo hospital ya que IPS Corpo Medical tiene una deuda por más de cinco mil millones con el centro asistencial.

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Germán Andrés Arámbula Martínez, representante legal de la Unión Temporal Comuneros UCI San Gabriel, dijo esta situación ocurrió luego que un juez de El Socorro ordenara el embargo por el pago de la deuda.

Señaló que este dinero aun no sea podido cancelar ya que las EPS, también les adeudan a ellos más de 26 mil millones de pesos, incluida una deuda de la gobernación de más de tres mil millones de pesos .

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Dijo que este cierre es parcial, mientras se busca un acuerdo económico con la gobernación y el mismo Hospital Manuela Beltrán.

Argumentó que con el cierre de esta UCI que prestaba atención médica especializada a los pacientes del hospital Manuel Beltrán del Socorro, salen de servicio 13 camas de adultos, 10 de cuidados intensivos, 2 pediátricas, 9 de cuidados intensivos intermedios, 7 neonatales, y 7 de cuidados básicos.

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Esta UCI, brindaba atención médica a pacientes de los municipios de las provincias Guanentina, Comunera y Veleña.