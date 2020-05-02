Bucaramanga

Según el general Luis Ernesto García, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, en el operativo que se efectuó en la vereda llanadas del municipio de Lebrija, se encontraban varios hombreas y mujeres, quienes muy tranquilamente estaban disfrutando del fin de semana, como si no estuviera pasando nada en el mundo con la pandemia de la COVID-19.

Estas personas según las evidencias estaban en una fiesta de cumpleaños y donde se encontró bebidas embriagantes y alimentos.

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En el lugar había adultos y niños sin ninguna medida sanitaria por coronavirus.

Señaló el oficial de policía que hasta la finca llegaron los uniformados y realizaron los diferentes controles donde se tomaron las medidas correspondientes a la aplicación de la norma relacionada con el COVID-19.

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A todos se les aplico el comparendo sanitario y deberán cancelar sumas cercanas al millón de pesos