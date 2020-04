Mesas de solidaridad son la única opción para muchas familias pereiranas

Como un acto de solidaridad, cientos de personas se han sumado a campañas barriales que consisten en colocar mesas con algunos alimentos para que los más necesitados los tomen y, por el contrario, los que tengan la posibilidad de donar, lo hagan.

Ese es el caso que se evidencia en el sector de Villa del Sur en Pereira, donde instalaron una mesa comunitaria porque aseguran que las ayudas de la Alcaldía no les han llegado y muchos residentes del sector, principalmente adultos mayores, ya no tienen qué comer.

"Es la única opción que hemos tenido para colaborar a nuestros vecinos, aquí al barrio no llegan las ayudas. Yo pido que, por favor, se vuelvan más serios en el manejo de los recursos, que no se aprovechen de la situación de hambre que estamos viviendo en Villa del Sur - Cuba", afirmó Jaime Londoño, habitante de esa zona.

El líder de esta iniciativa aseguró que, pese a que la mesa comunitaria ha servido como un salvavidas para varios vecinos que no tienen alimentos, muchas veces no alcanza para tantas familias necesitadas. Por eso, han acudido a diferentes plataformas para solicitar ayudas alimentarias pero no han obtenido respuesta.

"Yo inscribí a todas las personas del barrio para el mercado y hasta el momento solo tres o cuatro mercados nos han traído; hemos participado en tres plataformas y nada. La verdad uno se va enojando y aunque hacemos los trámites no podemos obligar a los gobernantes a que traigan las cosas", señaló.

Así como en Villa del Sur, en decenas de barrios de Pereira hay banderas rojas que reflejan la falta de alimentos en cada hogar, esperando a que las autoridades o las personas de buen corazón les brinden una mano amiga.