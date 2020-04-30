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11 ago 2026 Actualizado 00:24

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IVA

Adultos mayores aún pueden reclamar devolución del IVA

En Bucaramanga hacen falta 956 adultos por hacer efectivo este beneficio.

Foto: Alcaldía de Bucaramanga

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La alcaldía de Bucaramanga anunció que los 956 adultos mayores que en la ciudad hacen falta por reclamar la devolución del IVA aún están a tiempo de hacerlo

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Solo deben consultar la lista de beneficiados y hacer efectivo este dinero en los puntos Efecty autorizados. Un tercero podrá hacer la diligencia siempre y cuando lleve una carta con dicha autorización firmada por el adulto mayor, y la cédula original de ambos.

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Antes, deberá asegurarse si su número de cédula figura en el listado para el cobro de la compensación social.

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"En caso de que en la cédula de ciudadanía del beneficiario se haya escrito “No firma”, se permite que en la autorización éste solo ponga su huella. Las autorizaciones pueden ser realizadas a mano, siempre y cuando sean legibles, no tengan tachones o enmendaduras" aclaró la alcaldía.

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