En restaurante de Cartagena donan comida a afectados por el aislamiento

Ante la ausencia de clientes durante la emergencia sanitaria del Coronavirus, Yolima Pombo, decidió suspender las actividades de su restaurante ubicado en el barrio Daniel Lemaitre, en el nororiente de Cartagena, para dedicarse a ayudar a los más necesitados.

Con la colaboración de familiares, amigos y vecinos, todos los días esta mujer de buen corazón regala almuerzos a las personas que hoy en día no tienen un sustento para llevar los alimentos a sus seres queridos.

“Mi esposo me colaboró el primer y segundo día comprando los ingredientes. Después a raíz de las publicaciones en redes sociales, muchas personas se han interesado en ayudarme con la yuca, papa, huesos, plátano, carnes, verduras o desechables, cada quien aporte lo que puede. Gracias a eso hemos logrado dar almuerzo diariamente a personas como vendedores ambulantes, habitantes de calle, adultos mayores y niños. Todos los días traen sus calderos, ollas y cucharas y se llevan la comida a sus casas”, aseguró Yolima.

Sopa de pollo, sopa de patacón, sopa de hueso carnudo, arroz blanco, lentejas, arroz, pollo guisado, frijoles, agua de panela y chicha de piña con arroz, son algunos de los productos que estas personas han podido degustar gracias a las talentosas manos de Yolima Pombo.

“Es muy satisfactorio aportar un granito de arena ante tanta dificultad que tienen esas personas que no tienen alimentos en sus casas. A veces me dicen que si quedó cucayo o sopa, casi siempre nos quedamos sin almuerzo con tal que ellos coman y queden felices. Espero llegar a los 100 almuerzos porque los aportes que he recibido son cada día mayores”, contó Yolima.

La Alcaldía de Cartagena ya contactó a la propietaria de este restaurante situado sobre toda la carrera 17, a pocos metros del parque de Daniel Lemaitre, para hacer entrega de ingredientes que servirán en esta labor. “Lo más emocionante es cuando dicen gracias, que Dios la bendiga”, puntualizó.