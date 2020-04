Descontento entre las comunidades por falta de asistencia

Los residentes de varios sectores de estratos uno y dos reclaman el apoyo de las entidades encargadas de brindar asistencia alimentaria en medio de la pandemia.

Le puede interesar: La Unipamplona celebra la Semana del Idioma virtualmente

José López, vocero de la comunidad del complejo habitacional de Los Estoraques manifestó que "no nos han llegado subsidios, no hay comida en nuestras casas. No hay como poder sobrevivir en el aislamiento al cual nos someten. Reclamamos atención, apoyo. Nos dijeron que participaremos en un censo de la policía los primeros días que empezó la cuarentena y a más de un mes no ha llegado nada", explicó.

Manifiestan que saldrán a las calles a realizar comercio informal con la intención de llevar dinero y comida a sus hogares.





“EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA”.