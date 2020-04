"La idea es atender a 250 mil familias con una renta básica de $292.000"

El concejal de Medellín, Daniel Duque, explicó en Caracol Radio que radicó ante la alcaldía la propuesta #MedellínSinHambre, que busca obtener la destinación de $320 mil millones de pesos para atender las necesidades sociales que surgen a raíz del confinamiento por el COVID-19.

La iniciativa tiene como objetivo ayudar con una renta básica de $292 mil pesos a familias en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, para que puedan suplir sus necesidades alimentarias, de servicios públicos domiciliarios y aseo básico.

"Queremos pedirle a la administración que incorpore esos recursos necesarios a través de la urgencia manifiesta, que ya decretó el alcalde, y que gire, máximo, $320 mil millones de pesos para atender a cerca de 250 mil familias", dijo.

Además, manifestó que es necesario identificar con exactitud a las familias que más necesitan las ayudas durante la contingencia por el virus.

"Hay que cruzar toda la información abierta disponible del DANE, las bases de datos internas de las distintas secretarías y entes descentralizados, para así poder llegar puntualmente a las familias más vulnerables de la ciudad. En Medellín hay un gran equipo en la Dirección Administrativa de Planeación, hay gente que lleva muchos años preparándose, que saben contrastar datos e información, lo que se necesita es liderazgo y coordinación y eso es lo que parece estar ausente dentro de la administración".

El concejal afirmó que se deben focalizar los esfuerzos y saber de dónde se obtienen las cifras, para ejercer control sobre la cantidad de personas que están recibiendo las ayudas.

"No saben cómo llegar y focalizar los recursos, no saben de dónde están sacando las cifras, no saben puntualmente a cuántas personas les están llegando, todos los días trato de preguntar cuántas ayudas han entregado y por un lado, en cuanto a mercados, no nos han dicho cuántos y en cuanto a las transferencias monetarias, tampoco sabemos hoy a ciencia cierta cuántas de las que se anunciaron hace dos semanas se han podido hacer efectivas", añadió el cabildante.

Finalmente, se refirió al Plan de Desarrollo de la ciudad, argumentando que "hoy no estamos en condiciones suficientes para discutirlo, Medellín no sabe cuánto le va a costar esta crisis, no sabe cuándo va a terminar, no sabe qué necesita para atender su sistema de salud y para que la gente más pobre no muera de hambre. El alcalde Daniel Quintero debe estar encima del presidente y del director Nacional de Planeación para pedirles que nos ayuden a encontrar la forma de aplazar las discusiones del Plan de Desarrollo mientras atendemos esta crisis puntual".