Denuncian intimidaciones por el pago de un arriendo en Turbaco, Bolívar

Marvel Arroyo, es una dirigente deportiva y entrenadora de béisbol del municipio de Turbaco.

La mujer dijo a Caracol Radio que ha sido blanco de intimidaciones hechas por la propietaria del apartamento que habita, quien bajo una serie de palabras de grueso calibre, estaría reclamando el pago de la obligación.

La inquilina reconoció la deuda correspondiente al mes de marzo y lo corrido de abril, y manifestó que su demora en el arriendo se debe a la cuarentena obligatoria, situación que no le ha permitido laborar.

“La persona a la que le firmé el contrato nunca le hizo los arreglos pertinentes, sin embargo exige de manera puntual el pago. Ella conoce la situación mundial pero no le interesa en lo más mínimo, todos los días me manda audios, amenazas, que me va a meter presa, que me va a sacar de la casa”, manifestó Marvel.

La entrenadora dijo además que siente temor, porque hace unos días un hermano de la señora a quien llama Leidy Guardo, al parecer estuvo en el apartamento amenazándola. Este medio intentó conocer la versión de la arrendataria, pero no fue posible contactarla.

