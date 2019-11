Promesas del béisbol piden apoyo en Turbaco-Bolívar

Un grupo de jóvenes pertenecientes a tres categorías, a diario llegan hasta el estadio de softbol de Turbaco a practicar lo que más les gusta; el béisbol.

Sin embargo, las condiciones de estos jóvenes prospectos con muy bajos recursos son realmente lamentables, al no contar con sufientes bolas, manillas y uniformes para entrenarse y competir en municipios vecinos.

La Escuela MB Prospectos es dirigida por Marvel Arroyo, una exsofbolista y profesional del área de la salud, que decidió dejar los hospitales y dedicarse a formar jóvenes pese a las complejas condiciones en materia de escenarios e indumentaria.

"No ha sido un proceso fácil el hecho de ser mujer, porque en un principio hasta me cerraban las puertas del estadio para que no pudiera entrenar. Hoy quiero llamar la atención de instituciones y gente de buen corazón, a que contribuyan en este proceso y aporten sus donaciones para seguir con los muchachos", manifestó la mánager.

Mientras tanto, el sueño de estar en las grandes ligas no acaba para el grupo de menores, que pese a las adversidades siguen el camino esperando tener mejores herramientas para continuar su proyecto.