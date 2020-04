Piden declarar desierta elección de contratista para protección costera

Mediante una carta dirigida a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Juan Carlos Calderón España, representante Legal de la Veeduría Ciudadana Recursos Sagrados, dio a conocer algunos inconvenientes que tendrían los dos consorcios proponentes que pretenden ser el contratista del megaproyecto de protección costera de Cartagena.

Según el veedor, ninguna de las firmas cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional para adelantar las obras de este megaproyecto, el cual pretende acabar con los dolores de cabeza generados por el cambio climático.

“En relación con el proponente No. 1 Consorcio Intervención Costera Cartagena 2020, integrado por Mota Engil Latam col - 99.9% y Mota Engil Perú S.A sucursal Colombia - 0.1%, se evidencia que no cumple técnicamente en algunos requisitos” aseguró.

De acuerdo a Calderón, el equipo profesional mínimo requerido de esta firma detalla falta de soportes en la experiencia específica de algunos de los profesionales. “Esto no garantiza en su totalidad, la idoneidad del equipo técnico con el que cuenta el proponente para la ejecución de la obra”, expresó.

También argumentó que el concepto técnico de ingeniería entregado para la ejecución de la obra, el informe de evaluación publicado muestra falta de detalles en la metodología descriptiva, la programación de obra, el desglose de precios, y que el evaluador cataloga como no cumple conforme a los requisitos solicitados.

“El proponente, no cuenta con el requisito principal para la ejecución de este tipo de trabajos marítimos, y es la licencia de explotación comercial expedida por la DIMAR. Su proceso de expedición puede tardar entre 2 y 3 meses,y para ser expedida el solicitante debe contar con maquinaría para este tipo de trabajos, que claramente el interesado no evidencia en este proceso, pues toda la maquinaria marítima aportada, es disponibilidad de terceros. Adicional a lo anterior no detallan disponibilidad y características de la cantera que dispone la roca”, explicó.

Segundo proponente

Respecto al segundo proponente, el “Consorcio protección costera Cartagena, integrado por Wvg montajes Colombia S.A.S 50% y Wvg constructores e infraestructura ltda sucursal Colombia 50%”, el veedor denunció que tiene carencias en el personal que no cumple los requisitos, por formación académica o experiencia especifica solicitada.

“Al igual que el proponente No. 1, no da garantías de idoneidad del interesado ni de su equipo técnico para la ejecución de los trabajos. Segundo, en relación con el detalle técnico de ingeniería, el proponente tiene deficiencias con la programación, el cronograma, la maquinaria terrestre y marítimapara acreditar los requisitos mínimos exigidos y sobre todo la falta de la licencia de explotación comercial expedida por la DIMAR”, aseguró.

Para el veedor el proceso se debe declarar desierto porque existe un presunto incumplimiento en los requisitos técnicos por ambos proponentes y no se ha llevado a cabo el cumplimiento en los objetivos y requisitos previstos para la adjudicación definidos en los términos de referencia.

