Pymes solicitarán al Gobierno cofinanciar nóminas

La Asociación Colombiana de Micro, Pequeña y Medianas Empresas (Acopi) le presentará al Gobierno Nacional un Plan de Mantenimiento del Empleo en las pequeñas empresas.

Así lo dijo Rosmery Quintero, presidente de ese gremio, en diálogo con Caracol Radio, al considerar que el gobierno puede entrar a "subsidiar" parte de la nómina de los trabajadores más vulnerables con "recursos no retornables" mientras es superada la crisis por la cuarentena.

"El mismo Sistema Pila puede ser el soporte para que estos recursos lleguen a las Pymes que lo necesiten porque allí se evidencia el nivel empresarial de las organizaciones", propuso.

Por otra parte, como medida de choque, Quintero considera que el Gobierno Nacional debe flexibilizar las medidas de aislamiento al sector manufacturero del país dentro de la posible cuarentena inteligente que se ha vislumbrado aplicar después del 13 de abril.

"Este sector es uno de los que más empleo genera y son pocas o nulas las opciones de teletrabajo que allí se pueden implementar", indicó.