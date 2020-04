Fuertes controles para evitar paseadores por Cundinamarca en Semana Santa

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se mostró preocupado porque muchos colombianos no se están tomando en serio la medida de cuarentena por el Covid-19, pues ya son 3.500 los comparendos por incumplir el aislamiento.

El mandatario departamental asegura que decenas de familias tienen planeado desplazamientos a diferentes puntos de Cundinamarca por la Semana Santa, sin tener en cuenta la dura situación sanitaria que se vive en el país.

"He dado la instrucción de fortalecer la vigilancia en las carreteras del Departamento a fin de evitar que ciudadanos (que no están tomando con seriedad la medida de aislamiento obligatorio) se desplacen hacia sus fincas de descanso. Estas no son vacaciones.#EchePaLaCasa", dijo García.

"Hemos tenido información de camionetas dirigiéndose en la madrugada a fincas de descanso. Muy seguramente a pasar esta época de Semana Santa", puntualizó el mandatario local.

Por último, dijo que no se va a permitir el paso por los peajes de personas que van a sus sitios de descanso en el departamento.