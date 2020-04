Denuncian colegios privados que en cuarentena cobran transporte y alimentos

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia de colegios Públicos y Privados del país, Carlos Ballesteros, denunció en Caracol Radio que aunque los niños están confinados, y obviamente no toman el servicio de alimentación en el colegio y mucho menos del transporte, los recibos de la pensión siguen llegando con ese cobro.

“Es el caso por ejemplo de un colegio de estrato alto: el Colegio Británico De Chía, Cundinamarca, donde 170 padres de familia han denunciado esta situación, la cual ya se envió al Ministerio De Educación con copia a los entes de control como la Procuraduría para que se den las responsabilidades a que den lugar, porque el colegio tiene contra la pared a los padres de familia cobrándoles servicios de transporte y alimentación cuando no tiene por qué hacerlo, ya que no están prestando esos servicios porque estamos todos en confinamiento. Incluso los padres han pedido formalmente al colegio que se les exonere de esos cobros, y la respuesta del colegio oficial ha dicho que no lo pueden hacer porque ya hay un contrato previo de prestación de servicios. Así como los padres de este colegio hay varios en el país en este momento, y si hay denuncias las estamos reuniendo, por favor, eso no puede pasaren medio de la crisis por la pandemia”, explicó Ballesteros.

Agregó que “esta situación llegó en una época muy complicada. Una propuesta alternativa que proponemos, es para que nos pongamos en los zapatos de las familias. Algunos de estratos más bajos son familias de la clase popular trabajadora afectada por la cuarentena. Pero también entendemos que los colegios entran en dificultades, por eso propusimos formalmente a la ministra de Educación, en un documento que ya enviamos, la posibilidad de que se congele todo lo que tiene que ver con impuestos, tasas y retribuciones para los colegios privados hasta que se levanten todas las medidas preventivas para la mitigación del coronavirus, hasta que superemos la cuarentena y la emergencia”, explicó Ballesteros.

Añadió que otra de las propuestas tiene que ver con que “el gobierno cree un fondo de subsidio para padres de familia en estratos 1,2, 3 y por qué no incluir al 4, clase media que también presenta dificultades, para que se gire directamente los colegios, de tal forma que los padres estén tranquilos y no presionados para pagar las pensiones”.

Sin embargo llamó la atención para que los extremos y constreñimientos no estén tomándose en medio del crítico contexto: “exigimos que por favor los colegios sobre todo los privados no cobren el transporte ni la alimentación, porque son servicios que no se están prestando, tenemos los documentos en donde consta que vatios colegios, sobre todo en Bogotá, están haciendo esto, y es una falta grave, que referiremos a los entes de control para que medie en esta situación intransigente, pues no es posible que eso suceda en plena crisis”.

Mientras sostienen que las familias, sobre todo entre estratos 1 y 4, están soportando gastos y pérdidas inesperados por la cuarentena, piden a las directivas de los colegios que de alguna forma se establezcan alivios en los pagos, subsidios o congelación de los cobros de las pensiones, dentro de otras alternativas, y solicitan intervención del gobierno nacional en este proceso.