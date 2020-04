Médico denuncia poca eficacia para realizar pruebas de Covid-19 en Pereira

Un médico, quien pidió omitir el nombre por seguridad, denunció en los micrófonos de Caracol Radio, cómo desde la secretaría de salud no atienden las sospechas que tiene del covid 19 en Pereira, tras haber tenido contacto con un caso positivo, aún siendo médico.

"El 17 de marzo tuve una cirugía con una instrumentadora que terminó dando positivo para Covid-19, es normal hacemos parte del sistema de salud. Yo me entero el 25 de marzo que salió positiva porque recibió un familiar suyo que venía de Estados Unidos, de inmediato llamo a la Secretaría de Salud, la EPS y la ARL. En la Secretaría de Salud quedaron de llamarme y nunca me llamaron", señaló.

Señaló el profesional de la salud, que el problema no paró ahí, pues también puso en conocimiento la situación ante su ARL Y EPS entidades que no le practicaron la prueba, no prestó la atención a esta sospecha, por lo que no quedó remedio que autoaislarse, pero tampoco le dieron incapacidad.

"Me aislé hasta el día de ayer, porque cómo iba a salir si podía estar infectado, quedaron de enviarme para hacer la prueba y nunca vinieron, entonces si soy médico y no me hacen el examen queda uno con zozobra, me pregunte entonces ¿a quién le hace las pruebas?", afirmó.

El médico señaló que lejos de despertar pánico, lo que busca es crear consciencia para que el gremio de la salud tenga plenas garantías, de lo contrario serían potenciales transmisores del virus, a pesar de haber advertido ante las autoridades sanitarias.