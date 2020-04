Marzo, el mes con menos homicidios en Medellín durante 40 años

Según la estadística del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, marzo fue el mes con menos homicidios en los últimos 40 años. Tan solo ocurrieron 18 casos de homicidios, lo que acumula una reducción del 45.9%, frente al mismo período del año pasado.

Durante 38 días, no consecutivos, no han ocurrido asesinatos. Además las comunas de La América, El Poblado, San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado, no han reportado muertes violentas durante el año 2020.

Según la Secretaría de seguridad, el índice de hurtos también bajó en un 2%, el hurto a comercio en un 55% y residencias en un 28%, en comparación durante los primeros tres meses del año, frente al 2019.

“La Alcaldía de Medellín y las autoridades coinciden en que las medidas tomadas de manera urgente para enfrentar la cuarentena por la pandemia global del virus Covid-19, incidieron de manera directa en el control en todas las comunas, a donde llegaron importantes refuerzos de la Policía, no obstante, estos números no son fortuitos y se han consolidado de manera sistemática desde el mes de enero con reducciones de este delito desde el 41% hasta la sumada a la fecha de casi el 46%. Esto significa que ha bajado la cifra casi a la mitad”, aseguró la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Durante el periodo de cuarentena se han documentado cuatro casos de homicidio en la ciudad, una reducción del 78% de este lapso comparado con el año anterior. Además, la alcaldía calificó que las estrategias implementadas con el ofrecimiento de recompensas han dado resultados efectivos.