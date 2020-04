Polémica entre padres y jardines infantiles privados por cobros

Los padres de familia de algunos jardines privados aseguran que los cobros por almuerzos y rutas siguen y hasta el momento no han recibido una respuesta sobre las quejas de cobros excesivos.

“Nos dicen que los cobros de marzo de transporte y alimentación los van a hacer en pleno y así mismo con el mes de abril como si el servicio se estuviera prestando”. Explicó Maria Mora, madre de familia.

Otra mamá, Luisa Torres explicó que en su caso le están cobrando actividades extra curriculares. “ nos cobraron las clases extra que no están recibiendo los niños desde marzo y también los útiles escolares que no usan por que los niños están en aislamiento”. Explicó.

En un comunicado la Asociación Colombiana de Educadores Para Hoy y Siempre ACEBS, conformada por docentes y directivos de jardines privados manifestó:

Ante las medidas emanadas del Gobierno Nacional que facultan a las instituciones para continuar las clases en modalidad virtual y ante la manifestación de algunos padres de no tener la capacidad para continuar con los pagos de pensiones, considerando además que no se percibirán ingresos por servicios que no se pueden prestar en la modalidad virtual (transporte, alimentación, etc), surgen algunas peticiones del gremio de directoras de Jardines Infantiles, Preescolares, Colegios e Institutos privados.

Los puntos en los que esperan una respuesta son los siguientes:

1. ¿Qué ayuda, subsidio o incentivo brindara el gobierno nacional a los jardines infantiles, preescolares, colegios e institutos privados ante la emergencia del COVID-19?.

2. Cómo se continuará con los contratos de las maestras, puesto que los padres de familia no se ven obligados a pagar y aún más por la emergencia en la que se encuentra el mundo entero.

3. Muchos de los Jardines Infantiles, Preescolares, Colegios e Institutos privados pagan arriendo (Contemplan la opción de entregar las propiedades, ya que no están generando ningún ingreso) y servicios, los cuales siguen corriendo.

4.Cómo continuar con los aportes de seguridad social, si no hay ningún tipo de ingreso a favor de la institución. Se propone que en la emergencia causada por el COVID-19, el gobierno asuma los pagos a la seguridad social, salud, parafiscales y ARL.