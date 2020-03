Desaparece cadáver de una clínica de Santa Marta

Una extraña historia se conoce en Santa Marta por la desaparición de un cadáver en una clínica privada, el cual era manejado como caso sospechoso de coronavirus, sin embargo, la prueba practicada arrojó resultado negativo según el Instituto Nacional de Salud.

De acuerdo con la denuncia, el fallecido era un paciente al que le sobrevino un paro respiratorio en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial, pero luego de nueve días del deceso a sus familiares no les han entregado el cadaver y tampoco les explican en dónde se encuentra, por lo que han emprendido acciones legales.

La persona muerta respondía a la identidad de Raúl Vásquez García, de 53 años de edad, quien ingresó a la clínica con la presión alta y luego fue trasladado a UCI por problemas respiratorios. Su esposa, Laris Olarte, es quien ha dado a conocer el hecho que parece de ficción, pero es realidad.

“Llevé a mi esposo a la Clínica El Prado un ‪viernes por la tarde‬ con la presión alta, demoraron 20 minutos para atenderlo, le estabilizaron la presión, lo pasaron a una sala de urgencias en la que pasamos la noche, después el médico internista vio la historia clínica y dice que le habían hecho una placa y que tenía una pequeña bronquitis, que era manejable en sala, pero después nos mandan a una habitación”, empieza a describir la esposa del fallecido.

“Cuando llega el médico de turno del domingo dice que lo va a pasar a UCI para ponerle oxígeno y desde ahí no me lo dejaron ver más. El médico me dijo que era posible caso de coronavirus y me pidieron salir de la clínica porque podría estar contagiada”, agrega la denunciante.

En horas ‪de la tarde‬ de ese mismo domingo, Olarte regresó a averiguar por su esposo y le dicen que falleció por un paro respiratorio, sin embargo, los días han pasado y la mujer manifiesta que no le han dejado ver más a su esposo ni vivo ni muerto.

La esposa de Raúl Vásquez García asegura que el acta de defunción se la entregaron ‪hasta el martes‬ en la tarde indicando que se trató de muerte natural, pero el miércoles cuando fue a buscar el cuerpo, le respondieron que no lo tenían en el centro asistencial y no sabían dónde estaba.





En la Secretaría de Salud Distrital le dieron a la mujer un certificado que dice que el resultado de la prueba de coronavirus salió negativa, pero la clínica no ha avalado la salida del cadáver.

Por su parte, el abogado Oscar Peralta, apoderado de la familia del fallecido, señaló que “la coordinadora de la clínica dijo que tenían una sala transitoria, que funciona con un aire acondicionado, para mantener los cuerpos sin vida y confirmó que el fallecido estaba en estado de descomposición. Se pidió el servicio a la Funeraria Americana, pero se encuentran con que el cadáver no está y no sabemos que pasó, porque en la morgue tampoco está”.

Los familiares de la persona fallecida aseguran que están sufriendo sin saber sobre Raúl Vásquez García para darle sepultura e iniciaron trámites legales ante la Fiscalía en contra de la clínica El Prado.