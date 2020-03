Infractores de la cuarentena en Pereira perderán subsidio de energía y agua

Carlos Maya, Alcalde de Pereira, advirtió que quienes sean sorprendidos burlando la medida, también sus familiares, no podrán acceder al beneficio en servicios públicos que se anunciaron por parte de la administración municipal.

"Si las personas infringen el toque de queda, no recibirán el beneficio del no pago de los servicios. Necesitamos que los pereiranos se concienticen de la importancia de quedarse en casa, la Alcaldía hace un esfuerzo económico enorme, pero es responsabilidad de todos que este virus no se expanda", afirmó.

Al tiempo, el Mandatario señaló que el pago que realizará la administración municipal no cobija aquellos conceptos en las tarifas para pago a terceros, es decir, aquellos créditos o compra de electrodomésticos que se realizan vía factura.

"No se sufragará saldos de créditos por ejemplo de adquicisión de electrodomésticos, solo se sufragará los consumos del servicio público, y con los estratos 4,5 y 6 se está realizando un formato para que las personas que quieran adquirir la financiación de las facturas, puedan adquirir esta solicitud vía electrónica", señaló.

El Alcalde anticipó que la administración municipal se encuentra analizando medidas de alivio para sectores como industrial y pymes, anunciando que esta semana se podrían conocer nuevas determinaciones.