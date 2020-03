En Cartagena piden nombrar un “gerente de salud” para combatir el Covid-19

El epidemiólogo Walter Torres Villa expuso a la plenaria del Concejo de Cartagena, las principales estrategias que deben ponerse en marcha para afrontar la crisis del Covid-19.

“Una de las estrategias que tiene que adelantarse es la no exposición, porque la contaminación se hace es por vía aérea, por vía respiratoria, la cual es la vía más difícil de controlar, por el sencillo hecho de estar en un recinto con una persona contagiada que esté tosiendo, estornudando o hablando, las personas que estén en ese recinto van a tener la probabilidad de enfermar”, expresó el profesional.

Otra estrategia necesaria según Torres, es la de lograr aplanar la curva, esto consiste en adelantar una serie de acciones y actividades para evitar que se enferme mucha gente al mismo tiempo, para que el sistema sanitario sea suficiente a la hora de brindar una atención adecuada y que el nivel de mortalidad sea el menor. Para ello es necesario acatar las diferentes acciones tomadas por el gobierno nacional tal como cierre de vías aéreas, terrestres y portuarias, suspensión de clases, cuarentena obligatoria, entre otras.

Cartagena tiene una serie de casos confirmados, existe un comportamiento del evento en el que alrededor del 80% de esos casos son asintomáticos o las personas presentan unas manifestaciones leves, eso puede ser positivo según CEMIR, porque no va a colapsar la red hospitalaria.

Según Walter Torres, esas personas que tienen síntomas leves no van a consultar un centro asistencial, pero representa un factor negativo, porque ese paciente que no sabe que tiene la enfermedad la va a estar transmitiendo a sus convivientes, a compañeros de trabajo, y no va a existir forma de contención.

Por otra parte, el epidemiólogo destacó que en Cartagena ya ha empezado una transmisión del virus de persona a persona en comunidad. “Hay que tratar de evitar que mucha gente se enferme al mismo tiempo para que no colapse el sistema sanitario, porque al no contar con la capacidad de elementos e insumos necesarios para asistir la gran demanda de atención, se puede llegar al extremo de tener que decidir si existen 2 respiradores y 2 camas disponibles y 100 pacientes en UCI, a qué pacientes se las dan y los demás estarán condenados a fallecer”, expresó.

En cuanto a la pregunta de los cabildantes en lo relacionado a la entrega de bonos a la ciudadanía para reclamar mercados, el médico epidemiólogo Walter Torres sostuvo que existen unos protocolos de entrega a domicilio para evitar la cadena de transmisibilidad.

Antes de finalizar, el Concejal Wilson Toncel leyó una carta dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social en la que solicita su intervención para que se tome el manejo de la ciudad en lo que respecta al Covid-19, nombrando un gerente de salud, porque en la ciudad no se están cumpliendo con los protocolos establecidos.