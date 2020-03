En Cartagena, Familias en Acción alerta sobre personas estafadoras

No hay abierta ninguna convocatoria para la ampliación de la cobertura en el Programa Familias en Acción. Así lo dio conocer el Enlace Distrital, Edgar Arrieta Caraballo, quien reveló que en las últimas semanas las líneas de atención a los usuarios han recibido muchas quejas de madres cartageneras que dicen estar siendo engañadas por personas que piden dinero a cambio de ingresar a sus niños a los beneficios que entrega el gobierno, lo anterior aprovechando la situación de crisis que viven muchas familias por la emergencia de COVID-19.

Las denuncias que han llegado a las líneas de apoyo del programa señalan que les piden desde $10.000 hasta $30.000 pesos por persona. Cuentan las madres que las personas que las visitan en los barrios se identifican como funcionarios de la institución y llegan a organizar reuniones. Al finalizar piden documentos y dinero por hacer los trámites.

Arrieta Caraballo explicó que todos los servicios que se realizan en Familias en Acción son gratuitos, pero resaltó que en este momento no hay ningún tipo de ampliación de cobertura, por lo que pide a las madres que no se dejen engañar, que no den dinero a ninguna personas y que denuncien ante las autoridades competentes.

Lea también: Familias en Acción crea mecanismo para controlar aglomeraciones en Magangué

Hay que recordar que Familias en Acción es un programa del Departamento de Prosperidad Social, DPS, que entrega incentivos en salud y educación a las familias con baja puntuación en el Sisbén, otorgando este beneficio a madres o padres que tengan la custodia de sus hijos de 0 a 18 años, con la obligación de que cumplan todo lo relacionado con los procesos de crecimiento y desarrollo (de cero a 6 años) y con su asistencia al colegio (de 6 a 18 años). Para que una familia pueda acceder a los incentivos debe cumplir con los requisitos establecidos por el DPS, evidenciando su vulnerabilidad, condición que se identifica con el puntaje del Sisbén y/o desplazamiento.

Para pertenecer al programa Familias en Acción no deben inscribirse, el Gobierno Nacional tiene los registros de las personas que cumplen con los requisitos.

Esta semana, el DPS a través de Familias en Acción entregó el pasado 26 de marzo dos incentivos a 37.935 familias en Cartagena. En este momento los puntos de atención están cerrados por la emergencia de COVID-19, por ello ningún funcionario está en las calles haciendo visita de campo, según afirmó Edgar Arrieta Caraballo.