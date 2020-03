Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, viernes 27 de marzo

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Por seguridad, el horario de los supermercados en la ciudad de Armenia será de 7 de la mañana a 5 de la tarde todos los días.

La Secretaria de Desarrollo Económico de Armenia, Margarita María Ramírez Tafur, informó que por temas de seguridad coordinó con los dueños y administradores de los supermercados de la capital del Quindío para modificar el horario de atención.

Desde la dependencia hacen un llamado a la ciudadanía para que, durante estos horarios, se puedan abastecer los hogares con la restricción de que solo debe transitar un miembro por familia.

Edeq inició el plan de reconexión del servicio en medio del Coronavirus

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Jorge Iván Grisales, informó que inició el plan de reconexión a las familias que no cuentan con el servicio por mora en el pago, que se realiza en medio de la emergencia sanitaria por el Coronavirus. A la fecha van en un 30% en la reconexión que abarca 300 clientes de los 1.000 que se encontraban en suspensión.

El directivo de la Edeq fue enfático en afirmar que la reconexión es transitoria mientras dura la contingencia por el Covid-19, agregó que no es una condonación. Dentro de los puntos a tener en cuenta está que los predios que no tienen servicio de energía y que no cuentan con las condiciones mínimas para tener el servicio, la activación se realizará previa solicitud del usuario.

El nuevo Hospital del municipio de Circasia no cuenta con dotación y es por esto que se viene realizando una campaña haciendo un llamado de solidaridad a la comunidad en general para que brinden su apoyo que permita dotar el mismo.

Es de anotar que el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo ya ha manifestado que este lugar sería idóneo ante una eventual emergencia por el Coronavirus. El mandatario estuvo allí y destacó que se van a habilitar espacios y se comprometió a gestionar con empresarios y el gobierno nacional para adecuarlo.

Al respecto la directora del Hospital San Vicente de Paúl de Circasia, Liliana Valdés, afirmó que el Ministerio de Salud construyó el hospital y fue entregado a principios de este mes, pero no cuenta con equipos biomédicos, amoblamiento en consultorios, estaciones de enfermería entre otros. Por esto, se lidera una campaña para que se realicen las donaciones pertinentes.

Las personas interesadas pueden realizar las ayudas en la cuenta corriente de Davivienda: 136169997188 o llevarlas a la sede del Hospital San Vicente De Paúl o comunicarse al teléfono: 321-642-4633

Los cafeteros del Quindío realizan cercos de desinfección con el fin de protegerse en medio de la emergencia sanitaria por el Coronavirus

Faber Buitrago, miembro del Comité Departamental de Cafeteros, indicó que las medidas son fundamentales en esta época, es por eso que los cafeteros han realizado cercos de desinfección con el fin de higienizar a las personas que lleguen de otros lugares a las diferentes fincas.

El líder cafetero resaltó que se han implementado estas medidas de limpieza que pretenden evitar la propagación del virus en la zona rural del departamento.

El Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, Jairo Alonso Escandón explicó que a los conductores que se les venza el SOAT, deben adquirirlo en línea a través de las plataformas de las aseguradoras.

Para el caso de la revisión técnico mecánica y las licencias de conducción, solo se permitirá la circulación a quienes se les haya vencido desde el 1 de marzo de 2020, e informamos a los conductores que una vez el gobierno nacional levante la medida de aislamiento obligatorio, retomemos la atención al público en Setta, al igual que en los CDA (Centros de Diagnóstico Automotriz) en la ciudad, deben salir de inmediato a actualizar estos documentos

Una vez más, el funcionario del organismo de Tránsito recordó que el pico y placa sigue vigente en la ciudad, y los agentes continúan en las vías haciendo los respectivos controles.

La secretaria de Salud departamental, Yenny Alexandra Trujillo les solicitó a los gerentes de las EPS con presencia en el departamento, que se agilicen los pagos y giros pendientes que estas entidades tienen con las clínicas y hospitales públicos y privados, y que así dichos centros asistenciales cuenten con los recursos suficientes para enfrentar la emergencia causada por el coronavirus.

Quédate En Casa y Dona Sangre, es la campaña que está liderando el banco de sangre del Hospital San Juan de Dios de Armenia para beneficiar a los pacientes que continúan requiriendo transfusiones por diversas intervenciones o por su estado de salud para salvar vidas.

Los interesados deben comunicarse a la línea telefónica 3113138390 o 749 3500 EXT. 227, entre los requisitos está Tener entre 18 y 65 años de edad, Estar en óptimas condiciones de salud, No tener síntomas de gripa, fiebre o tos en los últimos 15 días, Responder de manera honesta la encuesta que le hará nuestro personal.

Desde la Universidad del Quindío están adelantado también la campaña de solidaridad ¡Juntos saldremos adelante! Con el propósito de ayudar a los estudiantes más afectados por esta emergencia del coronavirus.

Para eso han habilitado la cuenta de ahorros de Bancolombia número 86500011954, Cada consignación o transferencia debe ser identificada, por lo tanto, después de realizar tu aporte, debes enviar un correo a providencia2000@gmail.com con tu nombre, cédula, dirección, teléfono y el comprobante de la transacción bancaria (pdf o captura de pantalla) y te enviaremos el recibo por el monto de tu donación.