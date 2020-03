Terminales de transporte en Boyacá están vacías por emergencia de Covid-19

Quienes no acataron el simulacro de aislamiento, y quieran viajar de Boyacá a Bogotá, tendrán dificultades, pues las empresas de transportes suspendieron labores y las terminales, están vacías.

Boyacá ha sido estricto en el cumplimiento de las medidas del simulacro de aislamiento. A excepción de unos pocos, los boyacenses se han mantenido en sus casas.

En términos de transporte de pasajeros, el panorama es de vacío total en Boyacá. Aunque personal de las terminales mantiene en apertura estas centrales de transportes, bajo medida extremas de higiene,las empresas han guardado y apagado sus vehículos, razón por la cual quienes quieran regresar a Bogotá por transporte público, no podrán, pues ninguna empresa está viajando.

El representante Legal Suplente de la concesión que opera el terminal de Tunja , Víctor Hugo Pulido, explicó en Caracol Radio que “no hay disponibilidad de vehículos por parte de las empresas de transporte, y aunque nosotros no tenemos inconvenientes en tener garantías para la operación, bajo los estrictos lineamientos del Ministerio de Salud, dependemos directamente de las decisiones de las empresas transportadoras. Incluso sabemos que los conductores andan temerosos porque se consideran en alto riesgo y en otra región supuestamente un conductor salió positivo para Coronavirus. En este momento no hay servicio precisamente por eso, porque no hay empresas que trabajen, todos decidieron cumplir el aislamiento y se mantendrán en cuarentena. En ninguna de las terminales de Boyacá, se está operando, ni en Tunja, ni en Duitama, Sogamoso o Chiquinquirá, las principales centrales de transporte en el departamento”.

Las terminales están a la espera de alguna excepción que obligue a las terminales y empresas a prestar servicios, pero por ahora, todo servicio está suspendido de forma voluntaria, pues las empresas de transporte de pasajeros se rehúsan a poner en riesgo a los conductores, a sus familias, y a sus pasajeros.

Por su parte, el gerente de Flota Sugamuxi, filial de la empresa Coflonorte, Oscar Cuadros, una de las más grandes transportadoras de pasajeros en el centro oriente del país, señaló que los conductores se aislaron y que no laborarán porque “no queremos poner en riesgo a los conductores y a sus familias, los terminales están prácticamente cerrados, porque no queremos exponerlos al Covid-19. Estamos dando ejemplo para que entre todos nos cuidemos, nos resguardemos, y para que se la misma forma lo hagan los Pasajeros”.

De otro lado, hoy arranca el PICO Y CÉDULA en Tunja para que los ciudadanos puedan abastecerse durante la cuarentena por el Coronavirus, de forma ordenada: sólo podrá salir una persona por familia, durante 4 horas, y dependiendo del último dígito de la cédula, saldrá en un horario establecido.