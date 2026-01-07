Actualidad

EN VIVO 🔴 Marchas HOY en Colombia: Puntos de bloqueo en Bogotá, Medellín y más EN DIRECTO

Las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro están programadas para las 4 de la tarde en distintos puntos del país

Marchas en Colombia por la soberanía, convocadas por Gustavo Petro

Marchas en Colombia por la soberanía, convocadas por Gustavo Petro

En medio de la tensión que se ha creado con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente Gustavo Petro por las reacciones a la incursión del país estadounidense en Venezuela, el mandatario colombiano convocó a varias marchas en todo el país en apoyo a la soberanía.

Lea también: Petro responde amenazas de Trump y aseguró que si es detenido “desatarán al jaguar popular”

Cabe recordar que el pasado domingo, Donald Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, " Colombia también está muy enferma y está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo", también dijo, ante la pregunta de una posible incursión en Colombia, que, “por mí estaría bien”.

Por estas acusaciones y en defensa de la soberanía nacional, el mandatario colombiano convocó marchas en diferentes puntos del país. La cita está prevista para este miércoles, 7 de enero, a partir de las 4 de la tarde, y de acuerdo con lo informado por el propio mandatario él hará presencia en la plaza de Bolívar de Bogotá.

“El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional”, manifestó el presidente en su cuenta de X.

Le puede interesar: La CUT anunció que participarán en las marchas convocadas por el Presidente Petro

Puntos de concentraciones:

  • Cartagena: Desde las 3:30 pm en la plazoleta de la India Catalina en el Centro histórico
  • Barranquilla: A las 4pm en el Paseo Bolívar
  • Santa Marta: Desde las 4pm en el parque Bolívar.
  • Bucaramanga: Desde las 4:00 p. m. en la plaza cívica Luis Carlos Galán
  • Bogotá: Desde las 4 pm en la Plaza de Bolívar.
  • Cali: Parque Caldas; movilización desde el Sena Norte a las 3:00 p.m.
  • Ibagué: Parque Murillo
  • Medellín: Parque Bicentenario (Barrio Boston); encuentro a las 3:00 p.m., salida a las 4:00 p.m. hacia La Alpujarra
  • San Andrés Islas: Parque Simón Bolívar, 4:00 p.m.

Minuto a minuto | Marchas por la soberanía en Colombia

  • 3:41 pm - Medellín: Comienza la concentración de personas en el parque Bicentenario en el centro de Medellín.

El recorrido terminará en el Parque de Las Luces, también del centro de la ciudad.

  • 2:22 pm - La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta a sus ciudadanos ante “protestas multitudinarias que podrían tornarse violentas”.

La Embajada señala que, por estas manifestaciones, suspende por el día sus servicios consulares de rutina.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad