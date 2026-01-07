EN VIVO 🔴 Marchas HOY en Colombia: Puntos de bloqueo en Bogotá, Medellín y más EN DIRECTO

En medio de la tensión que se ha creado con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente Gustavo Petro por las reacciones a la incursión del país estadounidense en Venezuela, el mandatario colombiano convocó a varias marchas en todo el país en apoyo a la soberanía.

Lea también: Petro responde amenazas de Trump y aseguró que si es detenido “desatarán al jaguar popular”

Cabe recordar que el pasado domingo, Donald Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, " Colombia también está muy enferma y está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo", también dijo, ante la pregunta de una posible incursión en Colombia, que, “por mí estaría bien”.

Por estas acusaciones y en defensa de la soberanía nacional, el mandatario colombiano convocó marchas en diferentes puntos del país. La cita está prevista para este miércoles, 7 de enero, a partir de las 4 de la tarde, y de acuerdo con lo informado por el propio mandatario él hará presencia en la plaza de Bolívar de Bogotá.

“El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional”, manifestó el presidente en su cuenta de X.

Le puede interesar: La CUT anunció que participarán en las marchas convocadas por el Presidente Petro

Puntos de concentraciones:

Cartagena: Desde las 3:30 pm en la plazoleta de la India Catalina en el Centro histórico

Desde las 3:30 pm en la plazoleta de la India Catalina en el Centro histórico Barranquilla: A las 4pm en el Paseo Bolívar

A las 4pm en el Paseo Bolívar Santa Marta: Desde las 4pm en el parque Bolívar.

Desde las 4pm en el parque Bolívar. Bucaramanga : Desde las 4:00 p. m. en la plaza cívica Luis Carlos Galán

: Desde las 4:00 p. m. en la plaza cívica Luis Carlos Galán Bogotá: Desde las 4 pm en la Plaza de Bolívar.

Desde las 4 pm en la Plaza de Bolívar. Cali: Parque Caldas; movilización desde el Sena Norte a las 3:00 p.m.

Parque Caldas; movilización desde el Sena Norte a las 3:00 p.m. Ibagué: Parque Murillo

Parque Murillo Medellín: Parque Bicentenario (Barrio Boston); encuentro a las 3:00 p.m., salida a las 4:00 p.m. hacia La Alpujarra

Parque Bicentenario (Barrio Boston); encuentro a las 3:00 p.m., salida a las 4:00 p.m. hacia La Alpujarra San Andrés Islas: Parque Simón Bolívar, 4:00 p.m.

Minuto a minuto | Marchas por la soberanía en Colombia

3:41 pm - Medellín: Comienza la concentración de personas en el parque Bicentenario en el centro de Medellín.

El recorrido terminará en el Parque de Las Luces, también del centro de la ciudad.

#ACTUALIDAD| Comienza la concentración de personas en el parque Bicentenario en el centro de Medellín. El recorrido terminará en el Parque de Las Luces, también del centro de la ciudad. @CaracolMedellin https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/lxGUsB3aIJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 7, 2026

2:22 pm - La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta a sus ciudadanos ante “protestas multitudinarias que podrían tornarse violentas”.

La Embajada señala que, por estas manifestaciones, suspende por el día sus servicios consulares de rutina.