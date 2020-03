Tiendas de Medellín crean estrategias para que los productos no escaseen

Por las redes sociales estaba circulando un mensaje falso, en donde se afirmaba que durante el fin de semana los supermercados iban a cerrar. Debido a ello, consultamos a los principales almacenes de cadena de Medellín y encontramos que la situación era todo lo contrario, pues algunos de ellos están implementando estrategias para asegurar que sus productos no escaseen.

Central Mayorista de Antioquia abierta 24 horas

Las tiendas Justo y Bueno, por ejemplo, dispusieron de un servicio de atención exclusiva a las personas vulnerables, como adultos mayores. Así que entre las 7 y las 9 de la mañana, se atenderá únicamente a las personas a las mayores de 60 años, esto con el fin de que no se concentren en el almacene muchas personas y los adultos mayores entre 60 y 70 años, puedan hacer sus compras. Vale recordar que según la declaratoria de estado de emergencia sanitaria en Colombia, se les recomienda a los mayores de 70 años permanecer en un aislamiento preventivo en casa.

Por su parte, las tiendas D1 implementaron una política para que los clientes no se lleven más de dos unidades del mismo producto, especialmente aquellos que son vitales en estos momentos, como el jabón líquido, el gel antibacterial y el alcohol. Esta medida es temporal y se creó con el fin de que un solo cliente no se llevara todos los productos.

Antioquia garantiza el abastecimiento de alimentos pese al acaparamiento

Así mismo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguro que los abastecimientos de comida se mantendrán operando para evitar la escasees de productos de la canasta familiar. No obstante, el llamado del mandatario de los antioqueños es a no acaparar los productos, es decir, no llevárselos todos, para que estos puedan repartirse de forma equitativa y evitar, entre otras cosas, la reventa de productos.

Se ha conocido que los algunos de los utensilios más demandados en estos momentos son las mascarillas o tapabocas, así como el gel antibacterial. Un tapabocas, en una farmacia de barrio, que antes podía costar alrededor de 500 pesos, se puede encontrar ahora hasta en 2.000 pesos.