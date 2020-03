Antioquia garantiza el abastecimiento de alimentos pese al acaparamiento

La gobernación de Antioquia le pidió a la comunidad tener calma y no acaparar alimentos de la canasta familiar comprando de manera desaforada, indicaron que hay suficiente producción en las centrales de abasto para cubrir las necesidades de los centros poblados urbanos, especialmente en el Valle de Aburrá.

“En este momento la cadena de abastecimiento está garantizada, no hay escases de productos y si en algún momento en cualquier supermercado o en alguna plaza escasean, no es porque no se estén produciendo o porque no estén llegando, sino porque por el pánico que algunas personas tienen, que repito sin ninguna razón, compran más de la cuenta”, advirtió el secretario de agricultura de Antioquia Rodolfo Correa Vargas.

Además, recalcó en la importancia del trabajo mancomunado entre las autoridades y la población para contener el coronavirus, y una de esas acciones es no abastecerse de alimentos de manera exagera siempre guardando la calma y atendiendo las recomendaciones de las autoridades.

“Hemos llegado a la conclusión que tenemos que unirnos todos para combatir el pánico que tanto daño le causa a la tranquilidad e incluso la salubridad de toda la población”.

Este llamado de atención a la población se hace debido a que en algunos supermercados se han concentrado largas filas comprando grandes cantidades de alimentos e implementos de higiene.