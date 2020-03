Un soldado es investigado por presuntamente agredir a un niño con el fusil

El minero informal Carlos Puerta denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría la supuesta agresión de un miembro del Ejército a su hijo de 12 años y quien está internado en cuidados especiales debido al golpe.

El hecho habría ocurrido el pasado 9 de marzo del año en curro en la vereda Cancha Manila del municipio de Remedios, en zona limítrofe con la vecina población de Segovia. Por este lugar transitaba Carlos Puerta en su moto y compañía de su hijo, pero no acató un supuesto retén militar, el cual según su relato no tenía los elementos ni distintivos oficiales que referencian la presencia de un puesto de control militar.

Contó que una vez se le ordenó el pare y ante la negativa, un soldado lo atacó con la cacha de su fusil de dotación que evitó el golpe, pero con tan mala suerte que sí golpeó al hijo que iba de parrillero, quien de inmediato se desplomó dejando en evidencia una grave herida en el cráneo y una hemorragia. El menor fue trasladado de inmediato al hospital de Remedios, pero ante la gravedad de la herida fue remitido al hospital San Vicente Fundación de Medellín donde permanece en coma inducido desde hace diez días.

“Yo dije, hijo agáchese y pero el niño no alcanzó y lo golpearon, de inmediato mi hijo se cae de la moto inconsciente, yo me tiro de la moto con una lámpara minera y me les identifico y les digo que yo soy civil, que porqué me agreden de esa manera, y más viendo que el que recibió el golpe fue un menor de edad”, relato el padre del menor.

La Séptima División del Ejército ya está al frente del caso y adelanta una investigación interna para esclarecer este hecho. Sin embargo, agregó que el soldado perteneciente soldado al Batallón Energético y Vial #8, habría reaccionado así al notar que estaba en peligro su integridad porque sería arrollado con la moto, versión que es negada por el minero.

Sin embargo, aún no se ha atribuido alguna responsabilidad en este caso, por lo que el minero Carlos Puerta exige una respuesta y justicia porque su hijo quedaría con secuelas graves, según lo informado por los médicos.