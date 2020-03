Transportadores de pasajeros, preocupados por cierre de fronteras en Boyacá

Las empresas más representativas del transporte de pasajeros por carretera del Departamento de Boyacá, manifestaron su preocupación frente a la medida adoptada por el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, de cerrar las fronteras terrestres con Cundinamarca, Arauca, Casanare, los Santanderes y Antioquia, medida que se comenzó a aplicar a las 12 del medio día de este miércoles prohibiendo el tránsito del transporte público de pasajeros y de vehículos particulares, pero de forma pedagógica. Para este jueves 18 de marzo, ya se aplicara la medida de manera estricta.

Jorge Pedraza, el director Ejecutivo de la CÁMARA COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE, dijo en Caracol Radio que la medida sería bastante extrema, pues según él, el gremio ha sido acucioso en medidas de higiene y salubridad en medio de la emergencia por el Coronavirus.

“En el Decreto No. 183 de Marzo 17 de 2020, específicamente en lo contemplado en el Artículo 5o. de la citada disposición, al ordenar el cierre de ingreso por vías terrestres que comunican al Departamento de Boyacá sin excepcionar al transporte intermunicipal e interdepartamental de pasajeros, consideramos que se desconoce el compromiso del sector transportador y las acciones que se han venido desarrollando desde el inicio la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno Nacional”.

Dijo que le solicitaron al gobernador “una reconsideración a los alcances del citado artículo 5o. donde nuestra petición puntual es que se incluya en las excepciones a la medida, al transporte intermunicipal e interdepartamental de pasajeros, basado en que nuestro servicio de conformidad con el artículo 5o. De la ley 336 tiene el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado, lo cual implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio”.

Dijo que el sector del transporte de pasajeros por carretera sí ha sido participe activo de las medidas que el Gobierno Nacional ha adoptado para contrarrestar de forma efectiva los riesgos que representa el COVID 19: “con medidas permanentes de higienización y desinfección de los vehículos y los cuidados recomendados a los conductores y demás personal que hacen parte de la logística operativa, contribuimos de forma positiva a la reducción del riesgo de propagación del COVID 19, labor en la cual han jugado papel importante las Terminales de Transporte”.

Pedraza dijo que “si bien estamos ajustándonos a las medidas de toque de queda, que no deja de generar efectos económicos a nivel empresarial, por encima de esto, nuestro objetivo es garantizar el servicio a los usuarios bajo las más estrictas medidas de higiene y seguridad, medidas de mayor restricción como la establecida en el Decreto No. 183 de 17 de Marzo de 2020 consideramos que genera efectos críticos para la organización empresarial del servicio, dado que sus impactos no solo atañen al Departamento de Boyacá si no que se extienden a nivel nacional puesto que el Departamento de Boyacá es de tránsito hacia los destinos en el norte y nor - oriente del país”.

Le hicieron un llamado a los gobiernos departamentales en tanto “las medidas que tienen la buena intención de controlar la propagación del virus COVID 19, no pueden dejar de lado que se requiere la continuidad en la prestación de servicios públicos básicos, para que el país mantenga condición de funcionalidad, donde los medios de transporte tienen un papel fundamental, consideramos que si se requiere reforzar con mayores medidas de control para evitar que usuarios con los síntomas evidentes o asintomáticos por efectos del COVID 19, aborden los vehículos, las implementaremos con el apoyo de los Terminales de Transporte para dar mayor tranquilidad a las autoridades y a nuestros usuarios”.

Recomendó el gremio que este tipo de medidas que tienen un impacto nacional “deben contar con la consulta a nivel de los entes rectores de la política, en nuestro caso con el Ministerio de Transporte y dada las actuales circunstancias con la Presidencia de la República, tenido en cuenta que es directamente el señor presidente Iván Duque Márquez, quien está liderando la toma de medidas que se vienen adoptando a nivel nacional. Concretamente manifestamos, que las medidas que se adopten desde los Gobiernos Departamentales y Locales deben estar coordinadas con el Gobierno Nacional”.

Finalmente aseguraron que esperan que el Gobernador considere su solicitud, con el compromiso de reforzar las medidas de control, para garantizarle al país que su servicio seguirá aportando a la movilidad que demanda el país en estos momentos.