Algunos centros comerciales en Cúcuta cierran por medidas del coronavirus

En las últimas horas tres importantes centros comerciales ubicados en el centro de Cúcuta decidieron cerrar indefinidamente sus puertas al público, acatando las medidas que han sido impartidas a nivel nacional para evitar la propagación del Coronavirus en la región de frontera.

El primero en anunciar esta medida fue el centro comercial Oiti, posterior el centro comercial Alejandría y por último el centro comercial La Estrella los cuales durante los fines de semana recibían miles de compradores de todo tipo de productos.

Claudia Yanet Arguello Peñaloza administradora del centro comercial Oiti, le dijo a Caracol Radio que en un concejo extraordinario con propietarios se tomó esta determinación.

“La alcaldía ordeno el cierre de varios espacios públicos, En cumplimiento de estas medidas el centro comercial cerrara sus puertas de forma indefinida inicialmente, nosotros no somos una comunidad pequeña, no podemos colocar en riesgo la salud del persona, no somos una sola persona y tenemos más de 600 trabajadores e indirectamente mil” dijo la funcionaria.

Los otros dos establecimientos de igual forma no atenderán público y enviaran a sus trabajadores a las viviendas mientras se pasa el cerco epidemiológico del coronavirus en Cúcuta.