“No nos revisaron y nos mandaron a cuarentena”: extranjeros en El Dorado

Luego de la entrada en vigencia de la medida de restricción de ingreso de extranjeros al país, Caracol Radio visitó la zona de salida internacional de Aeropuerto El Dorado. El panorama antes del inicio de la media noche era de absoluta tranquilidad con poca llegada de extranjeros.

Sin embargo, luego de la media noche varios colombianos se reunieron en la zona para esperar sus familiares.

Luego del inicio de la medida, varios vuelos internacionales desembarcaron ciudadanos extranjeros que buscaban hacer escala en Colombia para regresar a sus países, entre ellos una pareja de alemanes aseguraron que fueron “engañados”.

“El vuelo tenía retrasos y no nos dijeron eso. Llegamos de Perú y estábamos aquí (Latinoamérica) con un plan de 11 días para volver a Alemania. Ahora tenemos que buscar otro vuelo para volver. No estuvimos antes en Alemania, llegamos a tiempo y aun así no nos dejaron salir”, aseguraron.

La pareja destacó que a su llegada las autoridades nuca los revisaron sino que les hicieron perder tiempo valioso para hacer su conexión y directamente los enviaron a cuarentena. “El grupo de la Policía tenía una discusión antes de que llegáramos y nos decían “esperen un poco”, luego corrimos a Migración, llegamos mucho antes de la hora para cerrar y siempre había una razón distinta para no dejarnos ir hasta que nos dijeron que ya estábamos tarde”, señalaron.

Según datos del terminal aéreo, para hoy se tiene prevista la llegada de vuelos desde ciudades de Norteamérica como Nueva York y Miami, desde Latinoamérica como Lima, Ciudad de México, Lima y Cancún y desde Europa aviones desde Múnich y Londres.

Si bien la restricción es a personas extranjeras, la medida del gobierno aclara que en los vuelos pueden llegar colombianos y extranjeros residentes en el país, por lo que las aeronaves desde el exterior podrían seguir llegando al país.

En medio del inicio de la medida, en el aeropuerto se vive un ambiente de bastante tranquilidad y muy pocos funcionarios y trabajadores de El Dorado portan protección de cara a la llegada de extranjeros o colombianos que llegan de ciudades donde se han reportado casos de coronavirus.