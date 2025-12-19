El Pulso del Fútbol, 19 de diciembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza el mercado de fichajes de cara a la proximá temporada de la liga colombiana.
Los jugadores que están por llegar al FPC
42:35
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El presidente de Millonarios FC, Enrique Camacho y el delantero Darwin Quintero. FOTO: Millonarios FC/X
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el Deportivo Cali y sus contrataciones para el año 2026. César dijo: “Cali hasta el momento es el equipo que mejor ha contratado, tiene nuevos inversores y su hinchada se merece que el Cali pelee por títulos y se meta a los ocho”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero es que es el equipo grande con más obligaciones, porque su pasado reciente había sido muy malo y se está es poniendo al día”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.