El Pulso del Fútbol, 19 de diciembre de 2025

El presidente de Millonarios FC, Enrique Camacho y el delantero Darwin Quintero. FOTO: Millonarios FC/X

El presidente de Millonarios FC, Enrique Camacho y el delantero Darwin Quintero. FOTO: Millonarios FC/X

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el Deportivo Cali y sus contrataciones para el año 2026. César dijo: “Cali hasta el momento es el equipo que mejor ha contratado, tiene nuevos inversores y su hinchada se merece que el Cali pelee por títulos y se meta a los ocho”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero es que es el equipo grande con más obligaciones, porque su pasado reciente había sido muy malo y se está es poniendo al día”.

No olvide escuchar el audio del programa.

