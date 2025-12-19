El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 19 de diciembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el mercado de fichajes de cara a la proximá temporada de la liga colombiana.

El presidente de Millonarios FC, Enrique Camacho y el delantero Darwin Quintero. FOTO: Millonarios FC/X

Juan Cedeño

Los jugadores que están por llegar al FPC

42:35

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el Deportivo Cali y sus contrataciones para el año 2026. César dijo: “Cali hasta el momento es el equipo que mejor ha contratado, tiene nuevos inversores y su hinchada se merece que el Cali pelee por títulos y se meta a los ocho”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero es que es el equipo grande con más obligaciones, porque su pasado reciente había sido muy malo y se está es poniendo al día”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
