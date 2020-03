Pico y placa, obras en Medellín no se paralizaron pero sí se retrasaron

Actualmente en Medellín se adelantan obras importantes para la infraestructura de la ciudad, como las estaciones de Metroplús en la Avenida Oriental y 80, las glorietas de La avenida 33, entre otras.

Durante el episodio ambiental que atraviesa la ciudad, en estas obras se ha trabajado con un ritmo más lento, lo que ha ocasionado, según la secretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, que no se paralicen las obras, pero sí se modificaría las fechas de entrega.

“Realmente tomamos la decisión de no parar ninguna obra, antes nos pareció que iba en contra de todo esto de emergencia, porque tenemos que buscar terminar muy pronto esas obras y optimizar tiempos. Realmente la contingencia, con estas medidas de pico y placa, sí han afectado en algo las obras, pero es mitigable y lo podremos recuperar en cuestión de días. Por ejemplo, volquetas no podían desplazarse. No se mantienen las mismas fechas de entrega, pero no significa un gran impacto en el plazo”, manifestó la secretaria.

Según lo comunicó la secretaria, las obras se habrían retrasado por el cambio de horario de las salidas de las volquetas con la carga y descarga de materiales.

Además, agregó que están buscando que dentro de los pliegos de contratación que ya se tenían, solicitarles a los contratistas que utilicen maquinaria más moderna y que impacte menos en el ambiente.