Supuesto acosador en Transcaribe se defiende

Caracol Radio Cartagena conoció las declaraciones de Osmaider Cabarcas, el hombre a quien acusan de cometer actos obscenos dentro de un bus de Transcaribe. Después de la difusión de los vídeos en redes sociales y las imágenes de su rostro en páginas de denuncias, Cabarcas afirmó que él no fue quien acosó a la mujer y que ésta situación lo ha afectado en su vida personal y laboral.

“Las personas dentro del bus me agarraron por el cuello y me sacaron, una persona evitó que el resto me golpeara, a mí se me alteraron mucho los nervios”, dijo.

Luego de la situación, el joven de 29 años afirma que ya no puede salir a la calle sin sentirse atacado por las personas que lo reconocen. “Psicológicamente me siento mal, salgo a la calle y siento que todo el mundo me está mirando, siento una psicosis de que me vayan a golpear. Osmaider Cabarcas no es una persona enferma, tengo amistades y muchas de ellas son mujeres, tengo sobrinas, hermanas y tampoco me gustaría que este caso le pasara a ninguna mujer, si hay alguien que protege a las mujeres soy yo y respeto mucho eso”, sostuvo.

Cabarcas fue retenido y trasladado hacia la Fiscalía de Canapote donde permaneció 24 horas, aunque luego fue dejado en libertad bajo el delito de injuria de hecho. Sin embargo, el joven asegura que hubo irregularidades en su procedimiento, pues las fotos que le tomaron fueron difundidas en redes sociales, afectando así su reputación.

“Quiero que mi nombre se limpie en la Fiscalía, porque están afectando mi vida laboral, con eso es que le doy el sustento a mi familia” concluyó.

Transcaribe se manifestó

A través de un comunicado de prensa, la empresa de trasporte público dio a conocer su total desacuerdo con este tipo de conductas.

Transcaribe S.A. rechazó categóricamente el caso presentado en un bus del sistema, cuando un hombre, al parecer, se masturbó y eyaculó encima de una mujer.

“Cuando se presentó el caso, la mujer avisó a los usuarios que iban dentro del vehículo y el conductor se detuvo en la estación Ejecutivos, al llegar a esta el guarda lo retuvo hasta que llegara la Policía para que atendiera el caso”, explicó el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango.

"Invitamos a la ciudadanía a realizar las denuncias antes las autoridades para que se tomen las medidas pertinentes e igualmente promovemos el respeto por parte de todos los usuarios del sistema", dice el pronunciamiento.