"No podemos seguir diciendo que el pico y placa es la solución".

Diego Agudelo, alcalde del municipio de Girardota, habló en Medellín Hoy por Hoy sobre su decisión de quitar la medida de pico y placa ambiental para el municipio, además expresó su inconformidad con la regulación que se le esta haciendo a las fuentes fijas.

"¿Cómo voy yo a seguir con una medida de pico y placa, cuando hay estudios que demuestran que no es la solución para una contingencia ambiental?, yo no estoy en contra de esto, pero no puede ser la única solución para una contingencia de este calibre".- afirmò Diego Agudelo en conversación con Caracol Radio

Por otro lado, manifestó que Corantioquia y las autoridades ambientales no entregan facultades para hacer monitoreos a las fuentes fijas y que durante sus visitas solo piden papeles, sin inspeccionar las máquinas.

"¿Por qué no aparece en el protocolo que después de ciertas cifras o alarmas habrá acciones con las fuentes fijas? El POECA no menciona nada al respecto de las acciones necesarias con estas empresas", aseguró el alcalde

La respuesta de Corantioquia

Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia en conversación con Caracol Radio afirmó frente a los señalamientos del alcalde de Girardota que "las fuentes fijas también contaminan y es claro que no podemos enfocarnos en las medidas restrictivas para las fuentes móviles", pero que si se están haciendo las regulaciones.

"Queremos que los alcaldes sientan que los estamos acompañando, tenemos programadas varias actividades de control y seguimiento. Les estaremos reportando los resultados de ellas", afirmó la directora de Corantioquia.

Por ahora, se espera una reunión de la entidad con los municipios y el Área Metropolitana para evaluar las regulaciones las fuentes fijas.