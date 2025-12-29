Yamil Arana cumple promesa y entrega calles modernas en el barrio San Pedro Mártir de Cartagena

La calle Nicaragua, en el barrio San Pedro Mártir, fue escenario de alegría, música y emoción colectiva. Los vecinos salieron a celebrar un anhelo que por décadas parecía inalcanzable y que hoy es una realidad tangible: la pavimentación de su vía principal, una obra que marca un antes y un después para esta comunidad.

Entre aplausos y sonrisas, Doña Isabel Buelvas revive la historia del barrio. Llegó al sector junto a su esposo cuando su hija apenas tenía un año de nacida, en tiempos en los que eran pocas las casas y abundaban las dificultades. Hoy, con su hija próxima a cumplir 50 años, Doña Isabel es testigo de cómo, tras décadas de espera, la comunidad accede por fin a mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar.

“Durante años vivimos entre huecos, polvo y barro. Se hicieron algunos intentos, pero la calle seguía siendo prácticamente intransitable y nuestras solicitudes no eran escuchadas. Este gobernador sí oyó nuestro clamor. Fue una felicidad inmensa ver, por primera vez, a los niños disfrutar sus juguetes este diciembre sin ensuciarse de barro”, relató emocionada.

Doña Isabel, junto a decenas de vecinos, acompañó al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, durante la entrega oficial de la obra, que contempla la pavimentación de 312 metros lineales, así como la construcción de 634 metros cuadrados de andenes y bordillos. La intervención hace parte del plan de Mejoramiento de la Malla Vial del Distrito de Cartagena, ejecutado por la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de Infraestructura, con intervenciones en distintos barrios, sectores y corregimientos de la ciudad.

“Estoy feliz de cumplir una promesa y de seguir haciendo historia en Cartagena. Este logro es fruto del trabajo en equipo con la comunidad, los líderes y el Distrito; aquí no hay egos, hay resultados. Hoy tienen una excelente calle y ahora vamos por el puente de este mismo sector, que estaremos entregando en febrero. Este gobierno trabaja todos los días para resolver los problemas reales de la gente y transformar sus entornos”, afirmó el gobernador Arana Padauí, al destacar que la vía cumple con todas las especificaciones técnicas y contribuirá a descongestionar esta zona de la ciudad.

El impacto de la obra ya se siente entre los habitantes. Eucaris Barrios, otra residente del sector, recordó las épocas más difíciles: “La Policía no pasaba por aquí, el camión de la basura tampoco. Cuando hacíamos mercado, los taxis nos dejaban lejos y nos tocaba cargar los bultos y las bolsas. Hoy todo es distinto, la calle se ve hermosa y sentimos que por fin somos tenidos en cuenta”, expresó.

Con la calle Nicaragua completamente transformada, los vecinos ultiman detalles para despedir el año de una manera inédita: por primera vez celebrarán el fin de año sin barro, con una vía digna, segura y transitable, símbolo del cambio que hoy comienza a consolidarse en San Pedro Mártir y en toda Cartagena.