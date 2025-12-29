Denuncian irregularidades en millonaria contratación de vigilancia del ICBF

Los interesados en esta convocatoria deben cumplir requisitos: mayor de edad, persona responsable y tener experiencia en el cargo de seguridad privada.

La contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), financiada con recursos públicos, quedó marcada por un proceso que hoy genera serias dudas de transparencia y legalidad.

La adjudicación se definió por un solo peso y en cuestión de segundos, tras una decisión institucional que evitó la licitación pública y trasladó el proceso a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

Según se conoció, en lugar de abrir una licitación que permitiera comparar propuestas técnicas, experiencia y precios, el ICBF optó por un mecanismo en el que no gana la mejor oferta, sino quien logra registrar primero una puja simbólica de $1 peso dentro del sistema de negociación.

El resultado fue contundente: las macroregiones 1, 2, 3 y 4 terminaron adjudicadas a un mismo comisionista, COMIAGRO, concentrando el contrato bajo un esquema que prioriza la velocidad del clic sobre la competencia real. Este modelo deja en entredicho los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y eficiencia del gasto público.

Expertos en contratación pública advierten que este tipo de procesos abre la puerta a ventajas indebidas, limita la participación efectiva de otros proponentes y convierte un contrato financiado con recursos del Estado en una competencia tecnológica, más que en una evaluación objetiva de calidad y costo.

El caso ya genera inquietudes en distintos sectores, que se preguntan por qué un servicio tan sensible como la seguridad del ICBF —entidad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes— no fue sometido a una licitación pública tradicional, como lo exige el espíritu de la contratación estatal.

Mientras tanto, crecen los llamados para que los organismos de control revisen el proceso, determinen si se vulneraron los principios de la función administrativa y aclaren si la concentración del contrato en un solo comisionista responde realmente al interés público.

Tanto Colombia Compra Eficiente (CCE) como el Consejo de Estado han sido claros en su jurisprudencia y lineamientos: los servicios de vigilancia, al contar con tarifas reguladas, no deben contratarse mediante subasta, ya que este mecanismo elimina la competencia real en el precio. Pese a ello, el ICBF optó por trasladar el proceso a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).