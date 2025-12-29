Juez dejó en libertad a tres capturados por polémico contrato de mantenimiento de helicópteros rusos

Vertical de Aviación, es conocida por ser la primera aerolínea colombiana en operar helicópteros rusos para el transporte de pasajeros y carga, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / guvendemir

La juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a los tres capturados que están involucrados en los supuestos hechos de corrupción por el contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

La juez de control de garantías argumentó que los implicados no representaban peligro para la sociedad, por lo que permitió su libertad. Sin embargo, los 3 investigados seguirán vinculados al proceso. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.

Se trata del exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; del exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación N.º 32 del Ejército Nacional.

Dentro de los argumentos, la jueza indicó que los procesados no tienen antecedentes penales y tampoco existen indicios de que puedan obstruir la administración de justicia. Cabe mencionar que el pasado 16 de diciembre el coronel Rincón había sido capturado en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca.