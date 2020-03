Transportadores piden mayores garantías económicas en Tolima

El presidente de la Asociación Andina de transportadores de Carga liviana en el Tolima José Pava, ha manifestado su preocupación, debido a las difíciles condiciones en materia económica en la que se encuentra el gremio.

Pava, ha indicado que la instalación de más peajes, alza en combustible, así como unas condiciones laborales no dignas, se analizarán los días 28 y 29 de marzo en una asamblea nacional que se efectuara en Ibagué, con el fin de tomar medidas que no descartan cese en actividades.

Los transportadores también han expresado que es preocupante la situación de seguridad en algunas vías del país, donde son víctimas de hurtos, entre esos el tramo vial del Alto de la Línea