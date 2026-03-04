Abren investigación contra Farmatodo por posible cobro más alto de lo informado y fallas en retracto

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación en contra de la farmacia Farmatodo por posibles inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas para el retracto.

La entidad tomó esta decisión tras recibir alrededor de 1.300 quejas de los consumidores entre 2024 y 2025 por “dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados contra esta compañía”.

Así las cosas, el pliego de cargos es por “posibles fallas en la calidad del servicio de pago”, que habrían generado cobros múltiples en una misma transacción y el presunto cobro de precios superiores a los informados en algunos productos.

Asimismo, la entidad de control advirtió que le estarían exigiendo a los clientes la presentación de la factura de compra para ejercer el derecho de retracto, lo que no debería pedir.

¿Qué viene ahora?

Tras esta apertura de investigación, la empresa podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa.

Farmatodo es una cadena venezolana de farmacias que llegó a Colombia en 2008 y tiene más de 130 tiendas a inicios de 2026, incluyendo su reciente apertura en Ibagué.