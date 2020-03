Llegan las semanas más críticas para la calidad del aire en Medellín

Una variación en los vientos, la reactivación de incendios forestales en el sur de Colombia, la alta nubosidad y la poca radiación solar han complicado la dispersión de contaminantes en el Valle de Aburrá.

Durante este viernes, 6 de marzo, Medellín ha vivido el día con la mayor concentración de contaminantes de toda la temporada de transición de seco a lluvia, llegando a 16 de las 18 estaciones de medición de calidad del aire poblacional, del área metropolitana, con color naranja, es decir, perjudiciales para grupos sensibles - niños y adultos mayores.

Según Gustavo Londoño Gaviria, subdirector Ambiental, el compromiso ciudadano será fundamental para afrontar esta temporada.

“Las tres semanas más críticas son las que vienen; la segunda, tercera y cuarta semana de marzo, precisamente este nivel de alerta es lo que nospermite mantener las estaciones en naranja o muchas de las estaciones en amarillo, y tratar que cualquier estación no se nos coloque en color rojo. Todo depende del comportamiento ciudadano, de cómo utilicemos los medios de transporte, de cómo nos movilicemos, de cómo respetemos el pico y placa” afirmó.





Además, agregó Carlos David Hoyos, director del Sistema de Alertas Tempranas Del Valle De Aburrá –Siata, que tener el estado de alerta demuestra que se está haciendo un trabajo juicioso y las determinaciones se han tomado de acuerdo a los informes técnicos para proteger la salud de los ciudadanos.

“Nos vemos en este caso ante un escenario que no habíamos tenido nunca y por eso tal vez no se había ejecutado de esta manera porque en anteriores situaciones los tres días nos habían sido suficiente, se necesita una conjunción de dos cosas; bajar las emisiones y además de bajarla necesitamos días con meteorología que nos conduzca a que esos contaminantes salgan del Valle de Aburrá, en las anteriores ocasiones habíamos tenido esa suma de situaciones, que bajábamos las emisiones y al mismo tiempo teníamos una noche lluviosa, no como lo que hemos tenido” expresó el director.

Durante este sábado se espera nueva reunión para determinar, con los informes técnicos, si se extiende para el domingo y la próxima semana el estado de alerta.