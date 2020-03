Líderes sociales respaldan papel de la ONU

Organizaciones sociales del Catatumbo respaldaron las acciones que viene desempeñando la Oficina de la ONU en Colombia.

Su pronunciamiento surgió alrededor de las tensas situaciones que se han generado entre el gobierno y ese organismo internacional.

Cesar Jerez, miembro de Asamcat y líder social dijo que “el gobierno envía una mala señal a la comunidad internacional. La ONU está cumpliendo el papel para lo que fue creado ahí no se puede atropellar a quienes vienen trabajando en nuestro país en la defensa de derechos humanos y acompañando a la población civil”.

Dijo además que “esto que está ocurriendo es muy grave, no reconocer que estamos desprotegidos, que el exterminio ha vuelto a llegar y que no hay protección del Estado no puede pensarse como persecución, es la oportunidad para actuar y trabajar en las verdaderas políticas en defensa de los ciudadanos y sus derechos”.

Indicó que “en los territorios la ONU ha cumplido un papel fundamental de orientación, ayuda y protección como lo establece su papel y su creación”.