Denuncian posible explotación minera en zona militar de Hacarí, Norte de Santander

Norte de Santander.

Una grave denuncia ambiental y de orden público encendió las alarmas en el municipio de Hacarí, luego de que el personero municipal y presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo (APC), Javier Ascanio, advirtiera sobre posibles actividades de explotación minera en inmediaciones de una base militar ubicada en el sector Alto Banderas, vereda Cumaná Alta.

Luego de una visita de verificación en la zona, el funcionario señaló que existen indicios que deben ser investigados con urgencia por el Gobierno Nacional y las entidades correspondientes.

“El llamado es al Gobierno, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Defensa para que se haga una verificación eficaz y poder determinar y aclarar lo que está sucediendo en este asentamiento militar Alto Banderas”, afirmó.

Según la denuncian, durante temporadas de verano la quebrada que abastece a varias comunidades desciende con alteraciones visibles.

Habitantes reportan cambios de color, con tonalidades similares a materiales metálicos, así como olores inusuales, lo que estaría afectando fuentes hídricas que surten sectores como Cumaná Alta, Cumaná Baja, Agua Blanca, e incluso municipios cercanos como San Calixto y Sardinata.

“Asimismo, esta voz del Ministerio Público debe ser escuchada y de una vez por todas el Gobierno Nacional debe hacer esa verificación que se viene pidiendo desde las comunidades. Ya fue instaurada una denuncia formal para que se adelanten las investigaciones correspondientes”, insistió Ascanio.

A esta preocupación se suman los testimonios de líderes comunales de la zona, quienes aseguran que desde hace varios años se vienen presentando situaciones irregulares en el sector.

“Nosotros como comunidad hemos tenido muchas especulaciones donde dicen que allá están explotando un mineral. No sabemos cuál, pero sí nos hemos sentido afectados porque desde esa parte nacen las fuentes hídricas que abastecen nuestras veredas”, expresó un líder comunal de Cumaná Alta.

Otro de los aspectos que inquieta a la población tiene que ver con los constantes ruidos y detonaciones, que, según indican, se escuchan desde la zona donde se encuentra la base militar.

“Hace más de 13 años se viene presentando esta situación. Se escuchan explosiones, tiros y los niños viven con temor por lo que ocurre cera a la base”, agregó otro representante comunitario.

Los líderes solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con presencia de autoridades nacionales, organismo de control y comunidad, con el fin de esclarecer los hechos.

“Queremos hacerle seguimiento a esa base militar para verificar si realmente es un puesto militar o si hay explotación minera”, puntualizaron.