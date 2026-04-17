Red de Veedurías denuncia monopolio en servicios públicos sin licitación

Según la Red de Veedurías , “la Alcaldía de Cúcuta y la multinacional Veolia generarían un monopolio en servicios públicos eludiendo licitaciones públicas”, en un entramado que iría desde la prórroga por 20 años del relleno sanitario hasta una eventual cesión del acueducto de la capital nortesantandereana

De acuerdo con la denuncia, existiría una “presunta irregular relación” entre el alcalde Jorge Acevedo, el director de la EIS Diego Mora y la multinacional Veolia, con la intermediación de Jhon Jairo Martínez, quien, según el documento, “haría las veces de puente entre Acevedo, Mora y la compañía”.

La Red de Veedurías asegura haber informado a los entes de control sobre “reuniones privadas en Bogotá para organizar y estructurar la cesión del contrato de operación 030 de 2006”, actualmente en manos de Aguas Kpital, hacia Veolia, junto con una posible adición por 30 años para la prestación de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

El detonante más reciente sería la “irregular prórroga de 20 años del contrato del relleno sanitario”, otorgada a Veolia Aseo Cúcuta, la cual, según la denuncia, “omitió el deber de celebrar una licitación pública”, lo que podría vulnerar los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal.

Además, el documento advierte sobre posibles contraprestaciones indebidas: “el señor Jhon Jairo Martínez habría pactado como contraprestación (…) que la multinacional entregaría el contrato de maquinaria del relleno sanitario al contratista definido por el alcalde”. Ante esto, la Red de Veedurías pide investigar “la ruta del dinero” y quién será el eventual subcontratista.

Las alertas también llegan a la casa matriz de la compañía. La organización cuestiona directamente si “esas prácticas señaladas de corruptas (…) son avaladas por la matriz de Veolia en Francia”, mencionando a directivos internacionales y a la representante en Colombia, Judith Buelvas Pérez, sobre quienes solicita que se determine su eventual responsabilidad.

Finalmente, la denuncia advierte que el siguiente paso sería la entrega del acueducto de Cúcuta. “El primer paso es avalar la cesión del contrato (…) a Veolia Montería”, un hecho que, según indican, ya fue reconocido por el director de la EIS ante la Procuraduría. Sin embargo, cuestionan su viabilidad: “es imposible amortizar inversiones por más de 100.000 millones en ocho meses sin que haya ‘debajo de la mesa’ un presunto compromiso de adición”.

La Red de Veedurías concluye que el anuncio de una futura licitación “no sería viable en los tiempos establecidos”.

Alcaldía

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo, aseguró que el servicio de aseo en la ciudad se presta bajo el esquema de libre competencia, conforme a la normatividad vigente.

La medida adoptada corresponde únicamente a una prórroga del relleno sanitario, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio.

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