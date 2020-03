Declaran nulidad del contrato de interventoría del relleno sanitario

El municipio de Cúcuta en las últimas horas declaro nulidad absoluta del contrato de interventoría 3114 del 2019 al relleno sanitario de Cúcuta, el cual fue firmado por la anterior administración por un valor superior a los 10.000 millones de pesos con la sociedad Auditorías e Interventorías Ambientales y de Servicios Públicos AUDIMON S.A.S.

Esta decisión se basó en la violación de la ley que se generó al trasladar el cobro de este contrato a los usuarios vía tarifaria, siendo advertida esta falta directamente por el viceministro de agua y saneamiento del ministerio de Vivienda José Luís Acero Vergel.

Jairo Tomas Yáñez Rodríguez alcalde de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que la procuraduría provincial de igual forma advirtió de la violación de la ley al afectar a los usuarios del servicio público de aseo al estar esta acción contra las disposiciones establecidas en el artículo 148 de la ley 142 de 1994.

“Se ha incurrido en la causal de nulidad absoluta consagrada en el numeral 2 del artículo 44 de la ley 80 de 1993. Que por razones ya expuestas la directora del departamento administrativo de planeación municipal mediante resolución 005 del 27 de febrero de 2020 resolvió declarar terminado unilateralmente el contrato de interventoría ordenando liquidar unilateralmente el mismo” dijo el mandatario.

De igual forma dentro de estas acciones emprendidas por el municipio para evitar que se cobrara el costo de este contrato a los usuarios, se ha remitido copia del acto administrativo a la Fiscalía seccional Cúcuta en la unidad de delitos contra la administración pública y a la procuraduría provincial de Cúcuta para que ejerzan el control acorde a su competencia.

Martín Santos abogado defensor del municipio en este proceso, le dijo a Caracol Radio que se vislumbran hechos que violan la ley penal y disciplinaria y el estatuto de contratación estatal.

“Se da la decisión por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, se observa por parte de esta administración que están dados los elementos integrantes de tipo penal y por lo cual se formuló la correspondiente denuncia penal por parte del señor alcalde en contra del arquitecto Jorge Omar Gandolfo Barreto por la comisión de las conductas punibles, igualmente desde el terreno disciplinario esta conducta enmarca un licito disciplinario supremamente grave y así lo contempla el numeral 1 del artículo 48 de la ley734 del 2002. Es una falta gravísima al realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo cuando se cometa como consecuencia de la función o cargo que tenga el funcionario” dijo el abogado.

Dentro de estas acciones administrativas y judiciales no se ha contemplado al ex alcalde de Cúcuta Cesar Omar Rojas Ayala, al salvar el ex mandatario su responsabilidad con un comunicado que emitió que no se había autorizado a Jorge Omar Gandolfo Barreto exsecretario de planeación de la alcaldía de Cúcuta a realizar estas dos acciones.