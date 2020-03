Tras la revocatoria, en Cartagena no quieren atender a usuarios de Medimás

Luego que la Superintendencia de Salud ordenara revocar parcialmente el funcionamiento de Medimás en ocho departamentos del país, incluido Bolívar, la atención a los usuarios en Cartagena se ha dificultado.

La Asociación de Usuarios de la EPS en la capital de Bolívar (Asodeus), denunció que tras esta determinación algunas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), se niegan a brindar atención.

"A muchas personas los llamaron a cancelarles el servicio. Hay pacientes esperando operaciones y procedimientos difíciles, a ellos, les dijeron tajantemente que esperaran quien sabe hasta cuando porque Medimás no pagaba", aseguró Mariela Sánchez, líder de la Asociación.

Le puede interesar: Coosalud gestiona contingencia para entrega de medicamentos en Cartagena

Asodeus le hizo un llamado a las IPS para que sigan prestando sus servicios como debe ser, mientras se da el proceso de revocatoria final. "Tenemos casos de usuarias con cáncer de tiroides que les han dicho que no las van a atender y ellas necesitan intervención urgente. Nosotros estamos a la deriva y no sabemos qué hacer. El Hospital Universitario y Gestión Salud, que son los mayores prestadores, no quieren recibirnos", explicó Sánchez.

Según la Superintendencia de Salud, Medimás EPS tiene más de 39 mil 512 usuarios en el departamento de Bolívar.