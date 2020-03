Policía instala vallas en el sector Puerto Duro de Cartagena

El tradicional sector comercial de Puerto Duro en el Centro Histórico de Cartagena amaneció cercado con un gran número de vallas de la Policía Metropolitana, donde diariamente miles de mototaxistas esperan abordar a sus pasajeros. La medida se tomó ante los graves hechos de inseguridad presentados en esta zona de la ciudad.

Los cartageneros mostraron opiniones divididas frente a la determinación a través de los micrófonos de Caracol Radio. Por un lado, algunos consideran que las autoridades están atentando contra el derecho al trabajo, mientras que otros, la aplauden como forma de garantizar el orden público en el cordón amurallado.

Los principales afectados con la decisión fueron los mototaxistas, quienes diariamente desde tempranas horas de la mañana se parquean a la espera de sus potenciales pasajeros.

Le puede interesar: Motorizados atracan a mujer de la tercera edad en El Cabrero, Cartagena

"Es una medida drástica, apenas hay un robo nos atacan enseguida. Tengo 20 años de estar ejerciendo esta labor en la India Catalina, pero hoy no nos han dejado trabajar, y tengo que llevar el pan de cada día a mi familia", expresó Ramiro Mármol, mototaxista afectado.

"No sabemos qué hacer nos tienen acorralados a los que buscamos el alimento de todos los días. La policía tiene que hacer su trabajo, capturar a los que hacen daño y no perjudicar a los que trabajamos honradamente. Con las vallas, conseguir pasajeros ha sido muy difícil porque medio nos dejan orillar. Los mototaxistas de bien atacamos a los mismos bandidos", José Luis Madero, líder de los mototaxistas del Centro Histórico.

Los vendedores ambulantes también manifestaron sentirse perjudicados con el cerco instalado por la Policía. "Vendo empanadas, buñuelos y tinto. Mis principales clientes son los mototaxistas y sus pasajeros, me siento afectado porque no he vendido lo mismo. El flujo de gente que pasa ahora es mucho menor", expresó Rubén Caicedo.

Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo estarán las vallas en el sector de Puerto Duro.